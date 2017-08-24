В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)

21 августа группа хулиганов залила моющее средство в фонтан, расположенный на Советской площади в Казани. В результате в фонтане взбилась пена, которая полезла на улицу. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили прохожих и изъяли записи видеонаблюдения с соседних зданий.

23 числа хулиганов удалось задержать, сообщает пресс-служба МВД РТ. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте 19-20 лет. Нарушителям грозит штраф в размере 500-1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.