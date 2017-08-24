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24 августа в 15:39
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя

ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.

24 августа в 14:38
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры

В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.

24 августа в 13:33
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом

Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.

24 августа в 12:47
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”

К примеру, школьникам с 1 по 11 класс расскажут про “дальневосточный гектар”, сохранение природы и государственную безопасность.

24 августа в 12:17
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)

Грузовик снабжен защищенной кабиной, водометом и стальным щитом.

24 августа в 11:53
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.

24 августа в 11:13
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа

Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.

24 августа в 10:03
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)

Четверо молодых людей ради забавы вылили в него моющее средство - вода вспенилась и полезла на улицу.

24 августа в 09:18
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников

В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу» - собрано более 11 миллионов рублей.

24 августа в 08:48
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны

10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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24 августа 2017г. 17:41

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в 10:03
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)

В Татарстане хулиганы устроили &#8220;пенную вечеринку&#8221; прямо в фонтане (ВИДЕО)

21 августа группа хулиганов залила моющее средство в фонтан, расположенный на Советской площади в Казани. В результате в фонтане взбилась пена, которая полезла на улицу. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили прохожих и изъяли записи видеонаблюдения с соседних зданий.

23 числа хулиганов удалось задержать, сообщает пресс-служба МВД РТ. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте 19-20 лет. Нарушителям грозит штраф в размере 500-1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Комментарии:


. 24.08.2017 11:17

а за что наказывать? помыли фонтан за свой счет

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