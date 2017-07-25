В Татарстане ищут пропавшего служителя Иоанно-Предтеченского мужского монастыря

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25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.

24 июля в 13:06
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)

От трагедии его спас козырек дома. Челнинец был доставлен в БСМП.

24 июля в 13:01
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)

Пожарно-спасательные подразделения вывели из задымленного здания 150 пациентов и 74 человека из числа персонала.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
25 июля 2017г. 10:23

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в 09:23
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане ищут пропавшего служителя Иоанно-Предтеченского мужского монастыря

В Татарстане ищут пропавшего служителя Иоанно-Предтеченского мужского монастыря

Служитель Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, расположенного рядом с Казанским кремлем, пропал 19 июля. Сейчас полиция ведет поиски 35-летнего иеродиакона. 

- Он ушел в 10 утра  и не вернулся к вечерней службе. Его вещи нашли на берегу озера Карьер в поселке Юдино, - рассказал  «Вечерней Казани» наместник монастыря, архимандрит Нектарий Демин. -  Есть версия, что он утонул, но нам хочется верить, что он жив. Трое суток пока не истекли, поэтому уголовное дело по факту исчезновения не возбуждено, но полицейские Кировского РУВД ведут розыск в рамках доследственной проверки. Мы со стражами порядка постоянно на связи.

Отец Нектарий отметил, что такое происшествие - первое в истории мужского монастыря. 

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