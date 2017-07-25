В Татарстане ищут пропавшего служителя Иоанно-Предтеченского мужского монастыря

Служитель Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, расположенного рядом с Казанским кремлем, пропал 19 июля. Сейчас полиция ведет поиски 35-летнего иеродиакона.

- Он ушел в 10 утра и не вернулся к вечерней службе. Его вещи нашли на берегу озера Карьер в поселке Юдино, - рассказал «Вечерней Казани» наместник монастыря, архимандрит Нектарий Демин. - Есть версия, что он утонул, но нам хочется верить, что он жив. Трое суток пока не истекли, поэтому уголовное дело по факту исчезновения не возбуждено, но полицейские Кировского РУВД ведут розыск в рамках доследственной проверки. Мы со стражами порядка постоянно на связи.

Отец Нектарий отметил, что такое происшествие - первое в истории мужского монастыря.