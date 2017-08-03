В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию прокурора на постановление об освобождение из колонии строгого режима криминального авторитета Резо Бухникашвили

Тем самым, постановление вступило в законную силу, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на помощника председателя верховного суда Татарстана Наталью Лосеву. Напомним, Бухникашвили, более известного под прозвищем «Пецо», задержали в декабре 2013-го года после разбойного нападения на квартиру в доме на Комсомольском проспекте. Тогда он с подельниками устроил перестрелку с полицейскими.

В 2015-ом году Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани. Его признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса: «Бандитизм», «Разбой», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

В июне этого года Приволжский районный суд Казани постановил освободить "Пецо" из под тюремного заключения, в связи с тяжелой болезнью.