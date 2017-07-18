Дерзкий побег из Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева совершили трое пациентов 13 июля. Как удалось выяснить «Вечерней Казани», все трое мужчин попали с больницу с расстройством психики на почве злоупотребления алкоголем. По предварительным данным, на побег мужчины решились по той же причине - чтобы сообразить на троих. В пресс-службе УМВД по Казани сообщили, что один из беглецов уже пойман, остальных еще разыскивают.
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Сегодня в новостях:
|18 июля в 16:04
В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента
По предварительным данным, на побег мужчины, страдающие от “белой горячки” решились, чтобы сообразить на троих.
|18 июля в 15:23
Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше
В ходе экологического сплава участники очищали от бытового мусора реку и берега.
|18 июля в 14:17
МЧС: в Татарстане ожидается ухудшение погоды
Сегодня днем и вечером в Татарстане местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, вечером 18 июля — локально до 23 м/с, сильный дождь.
|18 июля в 12:15
Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня
В шесть рук очевидцы в течение 15-20 минут делали подростку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца-легкие пострадавшего освободились от воды и он задышал.
|18 июля в 10:20
Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков
В новой версии концепции теперь есть пункт о запрете на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия.
|18 июля в 08:43
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.
|18 июля в 08:32
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств
Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.
|18 июля в 08:08
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса
Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.
|18 июля в 07:59
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро
В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.
|17 июля в 14:29
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара
Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.
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Правдомер
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Министерство образования и науки РТ
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12 июля, 2017
Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс: «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".
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