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18 июля в 16:04
В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента
В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента

По предварительным данным, на побег мужчины, страдающие от “белой горячки” решились, чтобы сообразить на троих.

18 июля в 15:23
Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше
Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше

В ходе экологического сплава участники очищали от бытового мусора реку и берега.

18 июля в 14:17
МЧС: в Татарстане ожидается ухудшение погоды
МЧС: в Татарстане ожидается ухудшение погоды

Сегодня днем и вечером в Татарстане местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, вечером 18 июля — локально до 23 м/с, сильный дождь.
18 июля в 12:15
Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня
Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня

В шесть рук очевидцы в течение 15-20 минут делали подростку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца-легкие пострадавшего освободились от воды и он задышал.

18 июля в 10:20
Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков
Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков

В новой версии концепции теперь есть пункт о запрете на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия.

18 июля в 08:43
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.

18 июля в 08:32
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств

Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.

18 июля в 08:08
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса

Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.

18 июля в 07:59
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро

В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.

17 июля в 14:29
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара

Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
19 июля 2017г. 03:09

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в 16:04
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента

В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента

Дерзкий побег из Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева совершили трое пациентов 13 июля. Как удалось выяснить «Вечерней Казани», все трое мужчин попали с больницу с расстройством психики на почве злоупотребления алкоголем. По предварительным данным, на побег мужчины решились по той же причине - чтобы сообразить на троих. В пресс-службе УМВД по Казани сообщили, что один из беглецов уже пойман, остальных еще разыскивают. 

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