В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц

В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожено более 500 тысяч птиц, в том числе 138 тысяч особей погибли в результате заболевания. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов.

На сегодняшний день мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике «Лаишевская» продолжаются, но находятся на заключительной стадии.

- В ближайшее время нами будут сняты все ограничительные и карантинные мероприятия. Случаи распространения заболевания от данной птицефабрики, зафиксированные в отдельных муниципальных районах, ликвидированы, ограничения сняты, – отметил он.

По его словам, в этом году зарегистрирована 31 вспышка вируса гриппа птиц на территории России, в том числе девять – на территории Татарстана, сообщает КП.