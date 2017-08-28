В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”

29 августа 2017 года с 10:00 до 14:00 в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан будет проводиться телефонная «горячая линия», посвященная вопросам подготовки средних общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки Республики Татарстан, министерства внутренних дел по Республике Татарстан, министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

Телефон горячей линии: (843) 221-80-38.