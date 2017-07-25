В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по факту сброса неочищенных сточных вод в реку Мактаминка Альметьевского района РТ.



Установлено, что сельхозпроизводитель ООО «Союз-Агро», при переполнении прудонакопителя, просто сливает сточные воды без какой-либо очистки в реку Мактаминка. Результаты анализа проб воды, взятых ниже сброса стока, выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по аммонию и нитритам.



Как сообщает Прокуратура РТ, по результатам проверки в отношении начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «Союз-Агро» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений или иных объектов),ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод), ст. 7.6. КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). По совокупности предприятию может быть наложен штраф свыше миллиона рублей.