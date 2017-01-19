В Татарстане мальчик просидел на дереве около часа, пока его не спасли

Вход | Регистрация
Курсы валют (19.01.2017):
$59.4015-0.2052 63.2864+0.0556
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-15° -15° -12°
Ночь
19 января		 Утро
19 января		 День
19 января
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
19 января в 08:18
Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

19 января в 08:14
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан

Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.

18 января в 16:15
Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В городе Новочебоксарск завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике

18 января в 15:17
Рособрнадзор начал выкладывать видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ (ВИДЕО)

В серии из 11 роликов, разработчики контрольных измерительных материалов расскажут об особенностях и содержании экзаменов по каждому предмету.

18 января в 15:11
“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане
“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане

Сбив ограждения набережной, грузовик упал в Вятку. К месту происшествия прибыла спецтехника, чтобы поднять кран с поверхности реки.

18 января в 14:19
Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги
Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги

Они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело.

18 января в 13:57
Челнинец четыре месяца назад уехал в Москву и пропал без вести
Челнинец четыре месяца назад уехал в Москву и пропал без вести

Александр Манило — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, после приступа может появиться частичная амнезия. Знающих о местонахождении мужчины просят позвонить по номерам: 02, 8-960-078-29-23.

18 января в 13:47
Более 2 000 татарстанцев лишили водительских прав за неуплату алиментов
Более 2 000 татарстанцев лишили водительских прав за неуплату алиментов

Общая сумма их долгов составила порядка 575,8 миллионов рублей. После лишения прав с неплательщиков взыскали более 137 миллионов рублей.

18 января в 12:57
В Татарстане мальчик просидел на дереве около часа, пока его не спасли
В Татарстане мальчик просидел на дереве около часа, пока его не спасли

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной части помогли школьнику спуститься на землю, используя автолестницу. Мальчик был передан медикам.

18 января в 10:56
Татарский язык предложили сделать единственным государственным языком Татарстана
Татарский язык предложили сделать единственным государственным языком Татарстана

ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
Проголосовало: 101

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
19 января 2017г. 09:20

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:57
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане мальчик просидел на дереве около часа, пока его не спасли

В Татарстане мальчик просидел на дереве около часа, пока его не спасли

Жительница Нижнекамска шла по улице и увидела ребенка на дереве и вызвала спасателей. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной части №62 помогли школьнику спуститься на землю, используя автолестницу. Мальчик был передан медикам. 

Оказалось, что ребенок просидел на 12-метровой высоте на морозе около часа, сообщает МК. 

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru