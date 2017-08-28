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28 августа в 11:33
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”

На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки, МВД и МЧС

28 августа в 11:03
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве

По словам Лизы, чиновники украли идею ее друга, который придумал базу данных студентов, содержащую из резюме, специализацию и стаж.

28 августа в 10:58
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры

Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.

28 августа в 10:54
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.

28 августа в 10:26
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

Челнинский велогонщик держится в десятке лучших общего зачета, отставание от лидирующего Кристофера Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд.
28 августа в 08:43
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина

В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
28 августа в 08:28
Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая
Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова.

28 августа в 08:22
В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству
В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству

Чтобы принять участие в мероприятии, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62. 

28 августа в 08:21
Двум школам в Челнах дадут по миллиону рублей
Двум школам в Челнах дадут по миллиону рублей

Материальное поощрение за высокие места в рейтинге педагоги разделят между собой.

28 августа в 08:12
Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Как заявили в Минздраве, крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Сейчас пол-литра водки в России можно купить минимум за 205 рублей.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 августа 2017г. 11:35

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в 10:54
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

Две девочки 9 и 5 лет, а также их 35-летняя мама найдены мертвыми в частной бане, сообщает МЧС РТ. Трагедия произошла вчера в н.п. Петропавловка (Лениногорский район). Информацию о ЧП служба спасения получила в 22.00. Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом. Они парились в бане по-черному, пишет "Вечерняя Казань".

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