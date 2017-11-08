В Татарстане мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь

Следственный комитет предъявил обвинение в «насильственные действия сексуального характера» 40-летнему жителю города Агрыза.

По версии следствия, с 2015 по ноябрь 2017 года мужчина, оставаясь наедине с дочерью 2000 года рождения, систематически совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, девочка боялась сообщать кому-либо о произошедшем, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал родственников. Лишь несколько месяцев назад она рассказала обо всем бабушке. Последняя, также опасаясь зятя, посоветовала внучке незаметно произвести съемку действий насильника. В результате 3 ноября девочке удалось заснять на камеру мобильного телефона пристававшего к ней отца, после чего они с бабушкой обратились в правоохранительные органы.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.