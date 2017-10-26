В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Сообщение о возгорании в селе Калмаш Тукаевского района поступило в диспетчерскую МЧС в 7:19 утра. На улице Центральная загорелся одноэтажный дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. С огнем удалось справиться только с помощью прибывших пожарных, передают «Вести КАМАЗа».

В этом доме проживали 62-летний мужчина и его 93-летняя мать. По словам хозяина жилища, утром он поставил чайник и решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов. Закрыть отверстие он решил с помощью специальной монтажной пены. Но во время работы раздался взрывной хлопок, приведший к возгоранию. Мужчина пытался потушить возникший огонь, но этому мешали металлические листы, которые стояли возле газовой плиты.