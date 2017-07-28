В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

20 июля 31-летний житель Казани увидел пустой автомобиль ГИБДД, припаркованный на улице Хади Такташа, и решил проколоть в нем шины, пишут "Челны24".

Возможно мужчине и удалось бы избежать наказания за порчу госимущества, если бы не видео, которое он сам же и записал в процессе. В скором времени его задержали, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Выяснилось что ранее мужчина уже был судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.