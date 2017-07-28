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28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.

28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.

28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”

На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.

28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
График отключения горячей воды в Челнах

С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.

28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.

28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.

28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 июля 2017г. 21:10

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в 15:32
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

20 июля 31-летний житель Казани увидел пустой автомобиль ГИБДД, припаркованный на улице Хади Такташа, и решил проколоть в нем шины, пишут "Челны24".

Возможно мужчине и удалось бы избежать наказания за порчу госимущества, если бы не видео, которое он сам же и записал в процессе. В скором времени его задержали, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Выяснилось что ранее мужчина уже был судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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