В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху

Вечером 14 октября на улице Лесная деревни Савочкино Лениногорского района было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту в Лениногорском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает СУ СКР по РТ, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 65-летний отец потерпевшего. По версии следствия, потерпевший с супругой и 4-летним ребенком приехал в гости к родителям. В какой-то момент между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сыном произошел конфликт, в результате чего подозреваемый схватил нож и стал угрожать потерпевшему.
После этого гости решили покинуть дом, вызвали такси и вышли на улицу. При этом перед уходом потерпевший разбил кочергой стекла на окнах. Спустя некоторое время злоумышленник выбежал за сыном, предварительно вооружившись двуствольным ружьем. Увидев подозреваемого с оружием, женщина легла на землю и закрыла телом ребенка. В свою очередь потерпевший прикрыл их собой.
В результате подозреваемый выстрелил в сына, попав ему в область грудной клетки. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Также злоумышленник ранил супругу потерпевшего.
В настоящее время подозреваемый вину признал. В содеянном не раскаивается. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Татпресса.ру.
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