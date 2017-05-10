В Татарстане мужчина застрял в диване

Бригада скорой помощи помогла казанцу, застрявшему рукой в креплении дивана, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Информация о произошедшем поступила сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. В одной из квартир в Казани 67-летний мужчина застрял рукой в креплении дивана и не мог самостоятельно освободиться.

Помощь прибывших на место спасателей ЗПСО №2 не понадобилась, так как руку пострадавшего извлекли медики, прибывшие до их приезда. Пострадавшего доставили в травмпункт.