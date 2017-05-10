В Татарстане мужчина застрял в диване

Вход | Регистрация
Курсы валют (11.05.2017):
$58.53820 64.23980
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Дождь Пасмурно
+5° +2° +5°
Ночь
11 мая		 Утро
11 мая		 День
11 мая
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
10 мая в 16:55
МЧС РТ предупреждает о возможном дожде с мокрым снегом
МЧС РТ предупреждает о возможном дожде с мокрым снегом

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 мая в республике будет облачно с прояснениями.

10 мая в 16:31
Полиция Набережных Челнов просит помочь в розыске женщины
Полиция Набережных Челнов просит помочь в розыске женщины

Она подозревается в совершении преступления в одном из торговых центров города.

10 мая в 15:56
Где пройдет аварийно-ямочный ремонт дорог в Челнах с 10 по 12 мая?
Где пройдет аварийно-ямочный ремонт дорог в Челнах с 10 по 12 мая?

Предприятием автомобильных дорог ведется работа по ликвидации аварийной ямочности в трех районах города.

10 мая в 15:24
Врачи КДМЦ Челнов спасли годовалого ребенка, который чуть не утонул
Врачи КДМЦ Челнов спасли годовалого ребенка, который чуть не утонул

В тяжелом состоянии мальчик был доставлен накануне из Мензелинского района.

10 мая в 15:13
За неделю в Челнах зарегистрирован 61 укус клещами
За неделю в Челнах зарегистрирован 61 укус клещами

Роспотребнадзор напоминает, что все покусанные клещами должны обратиться в медицинские учреждения для дальнейшего наблюдения.

10 мая в 15:00
В Челнах кондуктор трамвая разбила голову, упав при экстренном торможении
В Челнах кондуктор трамвая разбила голову, упав при экстренном торможении

Инцидент произошел накануне возле остановки «Улица Центральная». Никто из пассажиров не пострадал.

10 мая в 14:48
Птичий грипп: в магазинах Татарстана ищут зараженную индюшатину
Птичий грипп: в магазинах Татарстана ищут зараженную индюшатину

Геном вируса гриппа А был обнаружен в мясе индейки, которое в мае завезло в Татарстан из Ростовской области челнинское предприятие «Камрегионпродукт».

10 мая в 13:00
Челнинцев предупредили об ответственности за использование квадрокоптеров
Челнинцев предупредили об ответственности за использование квадрокоптеров

Нужно предоставить властям план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в территориальном центре “Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ”.

10 мая в 12:40
На въезде в Казань задержали неисправный пассажирский микроавтобус
На въезде в Казань задержали неисправный пассажирский микроавтобус

В салоне автобуса находилось 12 человек. Их отправили на попутном транспорте.

10 мая в 12:40
В птицекомплексе «Лаишевский» сожгут все поголовье в 450 тысяч кур
В птицекомплексе «Лаишевский» сожгут все поголовье в 450 тысяч кур

На других птицефабриках Татарстана, где уже прошли проверки, введут карантин, однако продажи мяса и яиц ограничивать не будут.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

Ложь
Правда

Индекс правды: 93%
Проголосовало: 55

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №18 от 10 мая, 2017г.
11 мая 2017г. 05:28

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Под Нижнекамском в ДТП с автобусом погибли два человека (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:16
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане мужчина застрял в диване

В Татарстане мужчина застрял в диване

Бригада скорой помощи помогла казанцу, застрявшему рукой в креплении дивана, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Информация о произошедшем поступила сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. В одной из квартир в Казани 67-летний мужчина застрял рукой в креплении дивана и не мог самостоятельно освободиться.

Помощь прибывших на место спасателей ЗПСО №2 не понадобилась, так как руку пострадавшего извлекли медики, прибывшие до их приезда. Пострадавшего доставили в травмпункт.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru