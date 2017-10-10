В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган

В Зеленодольске 44-летнему мужчине отрезали детородный орган. Инцидент произошел 8 октября, передает «Казань24».
Сообщается, что медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью.
По подозрению в совершении преступления была задержана экс-супруга пострадавшего. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью».
Напомним, это уже не первый случай, когда мужчина лишается детородного органа. В марте текущего года в Чистополе мужчина отрезал себе детородный орган на остановке возле Центральной районной больницы.
А в 2013 году похожий случай произошел в Нижнекамске. Один из задержанных по подозрению в поджоге церквей в Татарстане лишился детородного органа. Во время утренней проверки было обнаружено, что взятый под стражу отрезал свой детородный орган лезвием, которое он нашел в камере.
Молодого мужчину сразу после случившегося госпитализировали. Позже он пояснил, что, не выдержав морального давления со стороны полицейских, в знак протеста нанес себе это физическое увечье.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...
Вот и пусть теперь чиновники говорят о том, что русский язык в РТ на высоком уровне... Хотя....1991 год, Елабуга, в...
Профессора Алпатова Эльмира Сунгатовна и Ермакова Наталья Анатольевна очень известны в г.Набережные Челны....
МУДРЫЙ СОВЕТ .., - ТЕМ ЕВРЕЯМ, КОТОРЫЕ , - ТОЛИ ПО ГЛУПОСТИ , ТОЛИ ПО НЕ ЗНАНИЮ ИЛИ ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ, - ОБВИНЯЮТ НЕ...
Это переходит все рамки приличия, что за тупоголовые чиновники, силой учить не заставите а вот настроить...
экологам надо по вечерам и ночам хоть иногда делать обходы промзон. часто на бси видел дымоган, тоже битумом...
для русскоязычных учеников татарский должен быть по желанию и уж точно не должно быть по нему обязательных...
Филиал с момента открытия давно обесценился и этот уровень постоянно опускается. Чего хочет добиться...