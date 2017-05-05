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05 мая в 14:48
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

05 мая в 12:37
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

05 мая в 08:37
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян

Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год. 

05 мая в 08:27
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией

Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.

05 мая в 08:16
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт

Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.

05 мая в 08:13
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
05 мая в 08:06
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.
04 мая в 14:05
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки

Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.

04 мая в 12:12
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город

Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.

04 мая в 09:57
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин

Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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05 мая 2017г. 22:57

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в 12:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

В Вахитовском районе трамвай отрезал мужчине пальцы руки, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по РТ.

Накануне утром 28-летний водитель трамвая напротив дома №57 по Ершова сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. 

В результате ДТП пострадавший лишился трех пальцев левой кисти руки и получил ушиб головы.

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