В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

|05 мая в 14:48
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
|05 мая в 12:37
Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
|05 мая в 08:37
Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год.
|05 мая в 08:27
Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.
|05 мая в 08:16
Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.
|05 мая в 08:13
По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
|05 мая в 08:06
Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.
|04 мая в 14:05
Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.
|04 мая в 12:12
Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.
|04 мая в 09:57
Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.
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главное чтобы мост не обвалился
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Зато натурель))