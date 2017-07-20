В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.

Машиночитаемый QR-код будет применен при составлении протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов, которые пройдут 10 сентября в Татарстане. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центризбиркома РТ.

Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Татарстана позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». В прошлом году такое нововведение имело место на выборах в Санкт-Петербурге, Липецкой и Владимирской областях, пишет "Вечерняя Казань".