В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок

В Сармановском районе Татарстана в результате пожара в жилом доме погиб пятилетний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили накануне в пресс-службе СУ СК РФ по РТ. По предварительным данным, причиной пожара в одном из домов в деревне Саклов Баш, где проживала многодетная семья из 6 человек, стало замыкание электропроводки. Из горящего дома родители успели спасти только троих детей 2002, 2008, 2014 годов рождения, пишет «БИЗНЕС Online».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.