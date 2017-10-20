В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

Сообщение о ЧП поступило на единый номер «112» накануне, в 11:31, из Нижнекамска. Подарные расчеты направились на улицу Корабельная.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, густой дым шел из окна квартиры на 5 этаже, а коридоры на 5, 6, 7 этажах уже были задымлен. Дверь в квартиру была открыта – к моменту прибытия спасателей хозяйка квартиры успела выбежать на улицу.

Пожарные спасли 15 человек: из них 4 взрослых и один ребенок 5-ти лет эвакуированы из соседних квартир по лестничному маршу с использованием спасательного устройства капюшонного типа, так как в соседних квартирах и общем коридоре было сильное задымление. Еще 10 взрослых жильцов дома были спасены из зоны воздействия опасных факторов пожара с 5 и 6 этажа при непосредственном участии личного состава ФПС по незадымляемой лестничной клетке, расположенной с левого торца здания.

Пострадавших, погибших на пожаре нет. В однокомнатной квартире в зале сгорела мебель бытовая техника домашнее имущество, кухня и прихожая сильно закопчены.

Предварительная причина пожара – поджог.