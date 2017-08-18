В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами

В Татарстане отмечается двукратный рост случаев отравлений грибами. По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 16 августа всего по Татарстану зафиксирован 31 случай с 33 пострадавшими (в аналогичном периоде 2016 года –14 случаев с 15 пострадавшими), сообщает KZN.RU.
Специалисты управления напоминают о мерах предосторожности при сборе грибов. Так, не следует собирать незнакомые, старые и червивые грибы, у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны. Собирать грибы нужно не в полиэтиленовый пакет, а в корзину. При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов, для хранения урожая нельзя использовать оцинкованную или алюминиевую посуду.
Кроме того, не следует употреблять в пищу грибы в детском возрасте, а при консервации важно тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару. Хранить грибные консервы можно не более 6 месяцев.
Также пресс-служба управления сообщает, что с начала года зарегистрировано 279 случаев сальмонеллезов, или 7,25 на 100 тысяч населения, в том числе по Казани – 109 случаев или 8,97 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (378 случаев) в Татарстане отмечается снижение уровня заболеваемости сальмонеллезами на 26,2%.
Напомним, основной путь передачи сальмонеллеза – пищевой, через продукты животного происхождения (мясо млекопитающих, птиц, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты). Не следует покупать продукты в местах несанкционированной торговли, мясо и мясные продукты необходимо подвергать тщательной тепловой обработке, использовать разделочный инвентарь отдельно для сырых и готовых продуктов, перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
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Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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