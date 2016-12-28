В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» проводит новогоднюю акцию «Дед Мороз — Единоросс», сообщается на их официальном сайте. Накануне партийный "волшебник" посетил благотворительный праздник в Бугульме в компании мэра города Линара Закирова. Юные бугульминцы получили из рук благотворителей подарки, среди которых современный смартфон, лыжный комплект, теплая куртка, велосипед и т. д. Отмечается, что подарки были куплены представителями исполкома и местными предпринимателями.

А в исполкоме Алексеевского района «Дед Мороз — Единоросс» принял участие в акции «Алло, Дед Мороз „Единой России“ слушает!». В течение двух часов ребята по телефону читали стихи, исполняли новогодние песни, рассказывали о своих желаниях. Первые 30 дозвонившихся детей получили сладкие призы от исполкома партии.



