В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)

Сегодня в Верховном суде РТ начался процесс по делу преступного сообщества «Братва», похождения которого в 2014 шокировали всю республику: после очередной разборки были убиты двое молодых людей из конкурирующей группировки. Всего за время существования группировки «Братва» ее участниками было совершено пять убийств и покушений, а также ряд других тяжких преступлений, пишет «БИЗНЕС Online».

15 жителей Лениногорска — 33-летний Максим Ионов, 28-летний Константин Карнаухов, 27-летние Игорь Гончаренко и Николай Кулигин, 26-летние Александр Арзамасов, Владимир и Николай Савельчевы, 25-летний Виктор Алексеев, 23-летние Ильсур Ялаков и Айнур Гарифуллин, а также 22-летние Исмагил Валеев, Андрей Елистратов, Максим Краюшкин и Ирек Садриев — обвиняются в совершении ряда преступлений, в числе которых создание преступного сообщества и участие в нем, убийство, покушение на убийство более двух лиц, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и многие другие. В общей сложности молодые парни проходят сразу по 10 статьям УК РФ.

В ходе следствия соучастники своей вины не признали. Все они, кроме Кулигина, Гончаренко, Краюшкина и Валеева, заключены под стражу.