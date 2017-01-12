В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)

Сегодня в Верховном суде РТ начался процесс по делу преступного сообщества «Братва», похождения которого в 2014 шокировали всю республику: после очередной разборки были убиты двое молодых людей из конкурирующей группировки. Всего за время существования группировки «Братва» ее участниками было совершено пять убийств и покушений, а также ряд других тяжких преступлений, пишет «БИЗНЕС Online».
15 жителей Лениногорска — 33-летний Максим Ионов, 28-летний Константин Карнаухов, 27-летние Игорь Гончаренко и Николай Кулигин, 26-летние Александр Арзамасов, Владимир и Николай Савельчевы, 25-летний Виктор Алексеев, 23-летние Ильсур Ялаков и Айнур Гарифуллин, а также 22-летние Исмагил Валеев, Андрей Елистратов, Максим Краюшкин и Ирек Садриев — обвиняются в совершении ряда преступлений, в числе которых создание преступного сообщества и участие в нем, убийство, покушение на убийство более двух лиц, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и многие другие. В общей сложности молодые парни проходят сразу по 10 статьям УК РФ.
В ходе следствия соучастники своей вины не признали. Все они, кроме Кулигина, Гончаренко, Краюшкина и Валеева, заключены под стражу.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
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Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...
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Вообще то в Мамадыше не 100500 больниц, и выяснить ФИО пациента с такой “вкусной” для вас, желтушных...
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