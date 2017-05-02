В Татарстане начался сезон активности клещей

В республиканском управлении Роспотребнадзора открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций. В Татарстане активно проводится обработка всех парков и скверов. С начала сезона появились первые пострадавшие: покусан 21 житель республики, среди них есть дети, сообщает Эфир-24.

Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно: под кожей может остаться голова насекомого, что в некоторых случаях приводит к заражению. Врачи советуют обращаться за помощью к специалистам, при этом кровососа необходимо отвезти в лабораторию для исследования. Насекомое может быть заражено клещевым энцефалитом или боррелиозом.

Российские ученые выделили на территории нашей страны штаммы нового вида боррелиоза - боррелия Миямото. О его опасности рассказал заведующий лабораторией Роспотребнадзора Александр Платонов. Его татарстанские коллеги заверили, что в республике нового возбудителя клещевого боррелиоза нет, но он был обнаружен у соседей - в Екатеринбурге и Ижевске.