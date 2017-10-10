В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей

Сегодня в Вахитовском райсуде стартовали предварительные слушания по делу о хищении 400 млн рублей доцентом КФУ Дарьей Алякиной, передает корреспондент из зала суда.
Предварительные слушания проходили в закрытом режиме. В ходе заседания адвокат обвиняемой Владимир Гусевходатайствовал о переносе слушаний для ознакомления с делом. В итоге предварительное заседание отложили до 17 октября.
Напомним, по версии следствия, Алякина, являющаяся доцентом Института управления, экономики и финансов КФУ на кафедре ценных бумаг, биржевого дела и страхования, похитила 400 млн рублей, будучи руководителем казанского филиала СК «Мегарусс-Д». Следователи уверены, что 41-летняя женщина в течение 6 лет начиная с 2008 года запустила мошенническую схему по выводу средств компании через аффилированные с ней фирмы. С подставными фирмами заключались агентские договоры, но страховые полисы ими так и не реализовывались. После этого в фирмах разыгрывался страховой случай, и средства поступали на расчетные счета подконтрольных Алякиной фирм. Общий ущерб, по версии следствия, составил 400 млн рублей. На имущество доцента был наложен арест — сумма покрыла лишь половину ущерба.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено ГСУ МВД по РТ еще в июне 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Вину Алякина не признала. В апреле прошлого года она была отпущена из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей, пишет «БИЗНЕС Online».
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
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Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
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