В Татарстане нашли тело мужчины без головы

В Татарстане в овраге поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека, сообщает kazan.mk.ru.

По информации СУ СКР по Республике Татарстан, тело из оврага было вывезено в субботу, 15 апреля. Отмечается, что голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.

Мужчина, найденный в овраге, уже опознан. Это 55-летний местный житель, который пропал еще 3 января. Близкие и друзья рассказали, что погибший злоупотреблял алкоголем. По факту проводится проверка. Следователи устанавливают все детали происшествия.