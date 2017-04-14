В Татарстане наступит «Библионочь»

Ночью с 22 на 23 апреля в Татарстане пройдёт Всероссийская акция под названием «Библионочь-2017». Все общедоступные библиотеки подготовят насыщенную программу для читателей. Причем, многие из них будут посвящены Году экологии.

Начало мероприятий назначено на 18.00, сообщает КП.

Так, в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника акция состоится на день раньше. Здесь книголюбов ждут 21 апреля с 18:00. В этот же день в каминном зале откроется выставка набережночелнинского художника и поэта Николая Кудрявцева «Зовёт меня Елабуга, зовёт!».