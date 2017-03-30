В Татарстане назвали сроки сезона охоты на птиц

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30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.

30 марта в 16:07
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.

30 марта в 14:32
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

30 марта в 13:55
Татфондбанк начал принимать претензии
Татфондбанк начал принимать претензии

Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.

30 марта в 12:49
В Казани школьный психолог покончил с собой
В Казани школьный психолог покончил с собой

29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.

30 марта в 11:07
В Челнах увеличилось количество безработных
В Челнах увеличилось количество безработных

По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.

30 марта в 11:04
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.

30 марта в 10:49
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение

Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.

30 марта в 09:40
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 20:24

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в 08:58
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане назвали сроки сезона охоты на птиц

В Татарстане назвали сроки сезона охоты на птиц

Сезон охоты на птиц в Татарстане начнется с 22 апреля. Кончится этот сезон уже 1 мая. Данные приводит пресс-служба управления по охране и использованию объектов животного мира республики. Сроки, по информации управления, традиционные. Период охоты, как правило, занимается не более 10 дней.

Стоит добавить, в остальное время отстрел птицы запрещен, передает МК.Казань.

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