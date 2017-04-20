В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

МВД по РТ не смогло найти поставщика служебных собак для Центра кинологической службы. Как сообщается на портале госзакупок, по результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допущено ни одной заявки.

Ранее, 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей, сообщает «Татар-информ».