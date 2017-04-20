В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

|20 апреля в 16:14
Все девять подсудимых получили реальные сроки и в последствии ограничение свободы.
|20 апреля в 16:03
Впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.
|20 апреля в 15:14
17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.
|20 апреля в 15:10
Непогода привела к перебоям в работе трамваев и троллейбусов в Казани и ДТП на дорогах республики.
|20 апреля в 13:22
32-летний житель Набережных Челнов задержан за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.
|20 апреля в 12:18
У развязки М-7 произошла авария. На месте работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение.
|20 апреля в 12:05
Авторы издания призывают людей выполнять задания, большинство которых незаконны. Например, прийти на концерт без билета, провести ночь на кладбище среди могил, попрошайничать.
|20 апреля в 10:37
Еще 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей.
|20 апреля в 10:33
11-летняя школьница утонула в бассейне “Афина” в ноябре прошлого года.
|20 апреля в 10:12
Согласно отчетам за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек.
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“Кухня”,то есть ваши сделки на биржу не выводятся.Ваши пройгрыши это их маржа.