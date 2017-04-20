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20 апреля в 16:14
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»

Все девять подсудимых получили реальные сроки и в последствии ограничение свободы.

20 апреля в 16:03
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов

Впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.

20 апреля в 15:14
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга

17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.

20 апреля в 15:10
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение

Непогода привела к перебоям в работе трамваев и троллейбусов в Казани и ДТП на дорогах республики.

20 апреля в 13:22
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”

32-летний житель Набережных Челнов задержан за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

20 апреля в 12:18
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск

У развязки М-7 произошла авария. На месте работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение.

20 апреля в 12:05
В Татарстане продают блокноты со странным квестом
В Татарстане продают блокноты со странным квестом

Авторы издания призывают людей выполнять задания, большинство которых незаконны. Например, прийти на концерт без билета, провести ночь на кладбище среди могил, попрошайничать.

20 апреля в 10:37
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

Еще 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей.

20 апреля в 10:33
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

11-летняя школьница утонула в бассейне “Афина” в ноябре прошлого года.

20 апреля в 10:12
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении

Согласно отчетам за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 17:56

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в 10:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

МВД по РТ не смогло найти поставщика служебных собак для Центра кинологической службы. Как сообщается на портале госзакупок, по результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допущено ни одной заявки.

Ранее, 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей, сообщает «Татар-информ». 

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