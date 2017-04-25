В Татарстане не введут автоматический весовой контроль на дорогах

В Татарстане отказались вводить автоматический весовой контроль. Во всяком случае на ближайшее время, сообщает "Татпресса". Причина весомая — в других регионах перевозчики получают многомилионные штрафы. Самый болезненный сегодня вопрос для перевозчиков и бизнесменов — плата за перевес. Сейчас грузовики просто отправляют на штрафстоянку. Теряются и деньги и время.

Ленар Габдурахманов, начальник управления ГИБДД МВД по республике Татарстан:

- Если есть нарушение ПДД, мы не вправе его не оформлять материал, мы бы с радостью, но пока есть кодекс, мы не можем этого сделать.

Впрочем, говорят перевозчики, лишние килограммы могут быть и не лишними. Погрешность дают и автоматические весы. К примеру, нарушение зафиксировали в Нижегородской области. Штрафы приходят через три недели водителю в Самаре. Оспорить наказание- невозможно. В Татарстане такие весы стоят в Нижнекамске. Правда, пока не работают.

Рифкат Минниханов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»:- Я вам даю гарантию, что если весы заработают , они будут работать в пределах погрешности. Мы каждые три или шесть дней прогоняем эталонный Камаз.