В Татарстане немцы строят первый приют для бездомных животных

Приют для бездомных кошек и собак будет построен в скором времени в Высокогорском районе Татарстана на средства немецкого фонда Hundehilfe Russland. Об этом казанским журналистам сегодня сообщила учредитель немецкого фонда «Помощь собакам из России» Наталья Грачева.

Наталья приехала в столицу Татарстана, чтобы принять участие в работе круглого стола «Как убрать бездомных животных с улиц. Успешный и гуманный опыт Германии» и проконтролировать начало строительства. Наша соотечественница создала благотворительный фонд в Германии более десяти лет назад, чтобы помогать бездомным животным из России. Некоммерческая организация уже открыла пять филиалов: во Владикавказе, Липецке, Выборге, Санкт-Петербурге и Казани.

«Мы много лет работаем с Татарстаном. В год пристраиваем более 400 бездомных животных в семьи Европы. В прошлом году купили земельный участок на территории республики. Идея создания приюта существует давно. Наконец-то нам удалось купить и оформить участок, заключить договор со строительной фирмой. Со следующей недели начнем строительство», – рассказала учредитель фонда.

В учреждении разместятся около 100 собак в вольерах. Отдельные помещения будут отведены для щенков и собак-инвалидов. Планируется строительство дома для бездомных кошек, гарантийной станции, клиники для кастрации животных.

«Цель приюта не в том, чтобы собрать как можно больше собак, запереть и содержать их. Наши главные задачи заключаются в проведении кастрации кошек и собак, организации школы воспитания животных. Мы будем пристраивать кошек и собак, чтобы они находились в безопасности», – отметила Наталья Грачева.

Согласно ее данным, на улицах России сейчас находится около 1,5 млн бездомных собак. Около 100 собак фонд «Помощь собакам из России» содержит в передержках на территории республики. Также бездомных животных в приют будут привозить зоозащитники.

Общая стоимость строительства учреждения на первом этапе составит около 120 тысяч евро. Государственные средства при этом не участвуют. Первый этап строительства планируется закончить до конца октября. К этому сроку сюда будет перевезена сотня питомцев.

«Земельный участок находится в отдалении от жилых массивов. Мы специально искали такое место, чтобы не мешать местным жителям. Есть приюты в Столбищах, в поселке Айша Зеленодольского района. Там были жалобы со стороны населения. Не всем нравится такое соседство, поскольку собаки громко лают. Государственных приютов для бездомных животных в республике нет. Все они организованы неравнодушными людьми», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» представитель общественного благотворительного фонда в Казани «Помоги дворняге» Лия Сунгатова.