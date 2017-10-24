В Татарстане обнаружили заболевших лептоспирозом

С начала года в Татарстане выявлено два случая заболевания лептоспирозом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
Последний раз случаи заболевания лептоспирозом в республике фиксировались в 2014 году.
Лептоспироз — инфекционная болезнь диких, домашних животных и человека.
Инкубационный период продолжается от 4 до 14 дней. Болезнь начинается остро, среди полного здоровья без каких-либо предвестников. Появляется озноб, температура тела быстро достигает 39-40°С. Больные жалуются на сильную головную боль, бессонницу, отсутствие аппетита, жажду. Очень характерным признаком являются сильные боли в мышцах, особенно в икроножных.
Лечение больных необходимо проводить только в стационаре.
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