Это случилось утром 20 августа в частном доме по улице Мариупольская в Казани. При демонтаже гаража, пристроенного к дому, обрушилась стена жилища. Под завалом оказались 29-летний мужчина и 32-летняя женщина. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей, благополучно извлекли их из-под завала и передали работникам скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
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Сегодня в новостях:
|21 августа в 15:52
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами
Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.
|21 августа в 14:16
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников
Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.
|21 августа в 13:30
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов
Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.
|21 августа в 12:23
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска
Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.
|21 августа в 12:01
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина
Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.
|21 августа в 11:39
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.
|21 августа в 10:37
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду
Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.
|21 августа в 10:27
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков
В программе для зрителей также запланировано перетягивание тягача «Iveco» с помощью каната.
|21 августа в 09:48
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”
Сергей Яковлев предлагает присылать ему фотографии с неудовлетворительной инфраструктурой и обещает приз за лучший снимок.
|21 августа в 09:20
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?
С письмом к исполкому на имя руководителя Рината Абдуллина обратилось УВД города.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
Это случилось утром 20 августа в частном доме по улице Мариупольская в Казани. При демонтаже гаража, пристроенного к дому, обрушилась стена жилища. Под завалом оказались 29-летний мужчина и 32-летняя женщина. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей, благополучно извлекли их из-под завала и передали работникам скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Комментарии посетителей
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...