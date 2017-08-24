В Татарстане объявились позитивные комбайнеры

В социальных сетях жители Татарстана делятся фотографиями разрисованных тюков сена. Накануне это были смешные рожицы: "Такие позитивные тюки сена попались нам по дороге в Ютазинском района Татарстана", - написали пользователи.

Сегодня же распространились свежие фото - на этот раз неизвестные креативщики (а люди проедполагают, что это комбайнеры) потрудились соорудить из тюков подобие танка, нарисовав впереди огромный серп и молот. Неизвестно, правда, какую краску используют "художники" и сколько сена "пострадало" от искусства.