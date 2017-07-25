В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

С 25 июля по 31 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение – высокая пожарная опасность в лесах (4 класс из 5), передает портал e-Kazan. Особенно в восточных и южных районах республики. При 4 классе пожарной опасности в лесах организуется: наземное патрулирование проводится с 8.00 до 21.00; авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день; дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9.00 до 21.00.