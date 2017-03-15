В Татарстане ограбили офис Татфондбанка

|15 марта в 15:10
Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta.
|15 марта в 14:06
Солировать будет выпускник местной музыкальной школы, студент высшей школы музыки Любек (Германия) Фахразиев Зульфат.
|15 марта в 13:37
За свои покупки новый владелец расплатился на известной торговой площадке из дальнего зарубежья.
|15 марта в 12:58
Долг образовался после передаче средств «Татагропромбанка» «Татфондбанку», а «Тимер Банк» выступал промежуточным звеном.
|15 марта в 12:49
Представитель ведомства уточнил, что следственно-арестованный Роберт Мусин предписанный режим соблюдает.
|15 марта в 10:56
Представители машиностроительного холдинга намекнули властям города о выгодном сотрудничестве.
|15 марта в 10:05
По информации источника в правоохранительных органах, из допофиса банка украли свыше 3,5 млн руб. и 30 тыс. евро.
|15 марта в 09:02
В ходе обысков по 30 адресам изъято большое количество запрещенной литературы, флаги, блокноты с записями о завербованных членах.
|15 марта в 08:18
На этом производстве будут работать автоматизированные линии по производству готовой продукции из мяса птицы.
|14 марта в 16:51
В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
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