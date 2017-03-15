В Татарстане ограбили офис Татфондбанка

Неизвестные ограбили дополнительный офис «Татфондбанка», расположенный в Высокогорском районе Татарстана. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД РТ.

Сотрудники банка обратились в полицию 14 марта. В заявлении они указали, что деньги пропали в период с 12 декабря по 10 марта. Сумма ущерба устанавливается. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, украдено более 3,5 млн руб. и 30 тыс. евро.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.