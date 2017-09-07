В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку

Пенсионерку из Бугульмы осудили за сбыт паленой спиртосодержащей продукции.

Установлено, что с декабря 2016 года по май 2017 61-летняя женщина кустарным способом изготовила 1,995 литров спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. 5 мая 2017 года женщина сбыла гражданину пол-литра суррогатного алкоголя за 100 рублей.

Эксперты установили, что изъятая спиртосодержащая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.

Суд оштрафовал пенсионерку на 6000 рублей.