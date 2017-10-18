В Татарстане осудили депутата, который прикинулся инвалидом

В Татарстане 55-летний депутат Каратунского сельского поселения Апастовского района Амир Гараев осужден за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в марте 2008 года депутат представил в фонд социального страхования подложные документы о частичной утрате профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем. В итоге депутат с 2008 по 2017 год незаконно получил из бюджета выплаты на сумму более 1,8 млн рублей.

- Свою вину Гараев полностью признал и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура района внесла в адрес главы сельского поселения представление с требованием прекратить полномочия депутата.