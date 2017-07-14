В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

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14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

14 июля в 14:43
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ

Документы о разрешении на прием находятся на согласовании и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение

14 июля в 14:07
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад

Строители полностью обновили фасад, провели внутреннюю отделку всех помещений.

14 июля в 11:49
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП

Госдума освободила некотрые категории самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве предпринимателей.
14 июля в 11:23
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок

Взволнованные родители обратились в МЧС накануне вечером. Насекомых перевезли в безопасное для окружающих место.

14 июля в 10:58
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода

Как сообщают организаторы, цель акции - добиться встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

14 июля в 09:33
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию

Такие дети изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца.

14 июля в 09:14
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол

В ближайшие два дня в автограде пройдет первый открытый турнир по баскетболу на колясках.

14 июля в 08:51
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

Суд  назначил татарстанцу наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

14 июля в 08:37
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц

Сегодня мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике «Лаишевская» продолжаются, но находятся на заключительной стадии. В ближайшее время будут сняты все карантинные мероприятия.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Новости

Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
15 июля 2017г. 02:08

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в 08:51
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

В Татарстане осудили 45-летнего Виталия Виткина, который пнул полицейского в лицо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что днем 7 апреля текущего года Виткин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил пьяный дебош в здании местной уголовно-исполнительной инспекции.

- Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и усадили в патрульный автомобиль. Однако по пути следования в отдел полиции задержанный ударил водителя ногой по лицу, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина свою вину признал полностью. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- Суд признал Виталия Виткина виновным по ст 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - добавили в прокуратуре. 

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