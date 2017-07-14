В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

В Татарстане осудили 45-летнего Виталия Виткина, который пнул полицейского в лицо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что днем 7 апреля текущего года Виткин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил пьяный дебош в здании местной уголовно-исполнительной инспекции.

- Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и усадили в патрульный автомобиль. Однако по пути следования в отдел полиции задержанный ударил водителя ногой по лицу, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина свою вину признал полностью. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- Суд признал Виталия Виткина виновным по ст 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - добавили в прокуратуре.