В Татарстане от удара током погибло стадо коров

В Алькеевском районе от удара током погибло стадо коров их хозяйства «КВ-Агро». Хозяева понесли ущерб в размере более 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте района.

Между тем, в охранной зоне линий электропередачи (по 10 метров с обеих сторон) запрещено возводить какие-либо сооружения, производить работы, недопустимо нахождение животных и людей.

О нарушениях, оборванных электропроводах или покосившихся опорах линии электропередачи следует сообщать в районные электросети.