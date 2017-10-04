В Татарстане отчим на протяжении семи лет насиловал свою падчерицу

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Геннадия Герасимова. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, по версии следствия, Герасимов с сентября 2010 года по апрель 2017 систематически насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2003 года рождения. Происходило это, когда мужчина оставался с девочкой дома наедине, либо отвозил ее на автомобиле в лес или в баню. Отчим угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем.

О насилии стало известно в апреле 2017 года. Девочка пожаловалась на боли в животе. Следы преступления обнаружила врач, которая проводила медосмотр в больнице.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего следователю удалось установить тонкий психологический контакт с ребенком, в результате чего девочка назвала имя насильника и рассказала о совершенных им преступлениям, говорится в сообщении.

Следствием собраны доказательства причастности Герасимова к 55 эпизодам изнасилований и действий сексуального характера.

Причастность к совершению преступления мужчина признал лишь по последнему эпизоду. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.