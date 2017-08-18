В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости

21 августа объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт – Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан организуют работу телефонной горячей линии для предложений о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.



Время работы горячей линии – с 9.00 до 17.00 по телефону: (843) 236-00-71.



В работе телефонной горячей линии примут участие женщины-депутаты Госсовета РТ, представители уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Министерства образования и науки, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Отделения Пенсионного фонда РФ в РТ.



Организаторы горячей линии ждут звонков и предложений по тематике обсуждения актуальных проблем демографической ситуации в Татарстане и России в целом.