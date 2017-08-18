21 августа объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт – Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан организуют работу телефонной горячей линии для предложений о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.
Время работы горячей линии – с 9.00 до 17.00 по телефону: (843) 236-00-71.
В работе телефонной горячей линии примут участие женщины-депутаты Госсовета РТ, представители уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Министерства образования и науки, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Отделения Пенсионного фонда РФ в РТ.
Организаторы горячей линии ждут звонков и предложений по тематике обсуждения актуальных проблем демографической ситуации в Татарстане и России в целом.
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости
21 августа объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт – Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан организуют работу телефонной горячей линии для предложений о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
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