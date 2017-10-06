В Татарстане ожидается рекордный урожай свеклы – до 3 млн тонн

Более 5 млн тонн зерна собрали хлеборобы Татарстана в этом году. Такие показатели удалось показать благодаря качественному поведению агротехнических мероприятий и применению современных технологий, сообщает "Казань.МК".

Кроме того планируется собрать 1,4 млн картофеля, более 400 тысяч тонн овощей и более 2,8 млн тонн сахарной свеклы, что станет новым рекордом.

«Татарстан в области сельского хозяйства находится в числе лидеров в России и на первой позиции в Приволжском федеральном округе, - отметил в своем выступлении Рустам Минниханов во время торжественных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. - Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы собрали достойный урожай».