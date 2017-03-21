В Татарстане парень отрубил себе топором половой орган

Шокирующий акт членовредительства произошел на этих выходных в Чистополе. Что взбрело в голову внешне абсолютно нормальному 25-летнему татарстанцу, теперь выясняют следователи и психиатры.

Стоя на остановке общественного транспорта, парень вдруг спустил свои штаны и отрубил принесенным с собой топором внушительную часть своего детородного органа. После чего поковылял в больницу. Благо, до нее было рукой подать – метров 200, не больше.

- Мужчина сам обратился за медицинской помощью, - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе Минздрава Татарстана. – По предварительным данным, он был трезв.

Как стало известно изданию из собственных источников, пришить отрубленный кусок к органу не смогли – мужчина его выбросил там же, на остановке. Поиски не увенчались успехом. Кого хотел наказать странный чистополец – себя или подругу, тоже неизвестно. Его психическим состоянием сейчас занимаются специалисты.