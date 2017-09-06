В Татарстане парня наказали за ложный донос на полицейских

В Заинске осудили 27-летнего парня, которого признали виновным в ложном доносе на полицейских, об этом сообщили в прокуратуре города.
- 12 января 2017 года подсудимый, действуя из личной неприязни к сотрудникам полиции, написал заведомо ложное заявление о привлечении их к уголовной ответственности за то, что те якобы ударили его по лицу, повредили куртку и серебряную цепочку с крестиком, - рассказали в прокуратуре.
После проведенной проверки в отношении мужчины было возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".
Свою вину парень не признал, его оштрафовали на 120 тысяч рублей, сообщает prokazan.ru.
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