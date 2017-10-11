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12 октября в 09:24
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Алексей Миронов подчеркнул, что это попытка силового давления с целью изъять земли, законно выделенные исполкомом для строительства спортивных и социальных объектов городе.

12 октября в 09:07
Наиль Магдеев празднует день рождения
Наиль Магдеев празднует день рождения

Сегодня мэру Челнов исполняется 58 лет. Администрация города подготовила ему поздравление.

12 октября в 08:56
В страшном ДТП под Заинском погибли двое
В страшном ДТП под Заинском погибли двое

На трассе столкнулись МАЗ, перевозивший трубы, КАМАЗ, груженный свеклой, и легковой автомобиль ВАЗ-2111.

12 октября в 08:26
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде

Заявление в полицию от управляющей компании «Электротехников» по факту кражи светильников в подъезде дома 5//07 поступило в начале октября.

12 октября в 08:16
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Соревнования состоятся по трем компетенциям: электромонтажные работы, мобильная робототехника, графический дизайн.

11 октября в 16:30
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

11 октября в 15:09
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями

В основе возбужденного уголовного дела – договор аренды заключенный с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1» в 2014 году.

11 октября в 15:01
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

11 октября в 12:18
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек

Предприятие начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием.

11 октября в 10:59
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам

Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
12 октября 2017г. 09:35

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в 16:30
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

Сообщение о пожаре в 17-этажном доме в Казани поступило сегодня, в 9:00. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пожарных вызвали соседи, которые заметили, что из двери квартиры на шестом этаже идет густой черный дым. Они также сообщли, что внутри могут находиться люди.

Спасатели вынесли из квартиры 75-летнего пенсионера и его 3-летнего внука. Они передали их медикам, которые и констатировали смерть.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

Предполагается, что мать погибшего ребенка вместе с 5-летним сыном пошла в женскую консультацию. При этом дома остались ее не встававший с постели отец и младший ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".

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