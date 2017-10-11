В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

Сообщение о пожаре в 17-этажном доме в Казани поступило сегодня, в 9:00. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пожарных вызвали соседи, которые заметили, что из двери квартиры на шестом этаже идет густой черный дым. Они также сообщли, что внутри могут находиться люди.
Спасатели вынесли из квартиры 75-летнего пенсионера и его 3-летнего внука. Они передали их медикам, которые и констатировали смерть.
По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.
Предполагается, что мать погибшего ребенка вместе с 5-летним сыном пошла в женскую консультацию. При этом дома остались ее не встававший с постели отец и младший ребенок.
По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".
Комментарии посетителей
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...