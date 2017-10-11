В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

Сообщение о пожаре в 17-этажном доме в Казани поступило сегодня, в 9:00. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пожарных вызвали соседи, которые заметили, что из двери квартиры на шестом этаже идет густой черный дым. Они также сообщли, что внутри могут находиться люди.

Спасатели вынесли из квартиры 75-летнего пенсионера и его 3-летнего внука. Они передали их медикам, которые и констатировали смерть.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

Предполагается, что мать погибшего ребенка вместе с 5-летним сыном пошла в женскую консультацию. При этом дома остались ее не встававший с постели отец и младший ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".