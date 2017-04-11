В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Шестого апреля 57-летняя жительница Нижнекамска скачала с сайта Яндекс приложение «Мобильный банк». После этого пенсионерке пришло сообщение о блокировке ее телефона. Пенсионерка решила переставить сим-карту в другой смартфон и ей вновь пришло сообщение об автопереводе на имя некой Татьяны Сергеевны, с которой потерпевшая не знакома. В результате женщина лишилась денег и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.