В Татарстане перевернулся большегруз с опасными химикатами

В понедельник, 9 января, в 5:19 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Елабужском районе поступила информация о том, что перевернулся большегруз «Скания» около села Бехтерево на 1024-м километре автотрассы М7, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
Выехавшие на место дорожного происшествия сотрудники оперативной группы пожарно-спасательной части №75 Федеральной противопожарной службы по РТ на месте происшествия выяснили, что в перевернувшейся фуре в бочках находится очень опасный груз – химреактив гидроксиламин, который имеет третий класс опасности. К счастью все 208 бочек остались целыми и невредимыми. Для разгрузки бочек требовалась спецтехника. Ее на место происшествия направил собственник груза.
Манипулятор для разгрузки приехал на следующий день – 10 января – в одиннадцатом часу утра. За три с половиной часа опасный груз переместили из полуприцепа большегруза на обочину в деревянные поддоны. Затем к шести часам вечера «Сканию» АМ 2714-7 вытащили из кювета и поставили на колеса на дороге.
По данным информагентства, большегруз был в неисправном состоянии, собственник груза стал искать другую фуру, а место с опасным грузом взял под охрану экипаж ГИБДД МВД по РТ. На место также прибыли сотрудники таможенной службы, так как груз следовал из Польши в Сибирь.
На третий день – 11 января – прибыл новый грузовик и сегодня в 13 часов началась погрузка бочек с опаснейшим химреактивом, которой при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
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А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
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