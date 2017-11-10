В Татарстане перевыполнили план по продаже госимущества

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09 ноября в 16:15
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа.

09 ноября в 16:05
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка стоимостью 10 млн рублей.
09 ноября в 15:33
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м.

09 ноября в 14:37
Соль в России подорожает до конца года
Соль в России подорожает до конца года

Причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. Ситуация настолько серьезная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и ее дефицита в магазинах.
09 ноября в 13:55
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками.

09 ноября в 11:19
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

Ветеринарные пункты на колесах появятся в Набережных Челнах и других городах и районах республики. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.
09 ноября в 09:05
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года. Документы необходимо сдать до 1 декабря.

09 ноября в 08:47
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

В школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.
09 ноября в 08:37
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому

В системе «Народный контроль» доступна новая опция «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Категория закрытая - просмотр обращения и ответа доступны только автору.

09 ноября в 08:25
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года.

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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
10 ноября 2017г. 07:11

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





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в 08:13
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане перевыполнили план по продаже госимущества

В Татарстане перевыполнили план по продаже госимущества

В Татарстане за 10 месяцев 2017 года план по продаже госимущества был перевыполнен на 245 процентов, об этом сообщили в пресс-службе минземимущества РТ.

Всего с начала года бюджет Татарстана пополнили неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земель на общую сумму 658 млн рублей, общий план перевыполнен на 6,8 процентов.

318 млн рублей поступили в форме дивидендов. От продажи госимущества в бюджет поступило 73 млн рублей, пишет prokazan.ru.

Доходы от аренды имущества составили 76 млн рублей, от аренды земель — 63 млн рублей, от реализации земель — 8 млн рублей. Около 57 млн рублей поступило от передачи госимущества в доверительное управление, от чистой прибыли унитарных предприятий поступило 58,5 млн рублей.

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