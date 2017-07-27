В Татарстане “пеленгуют” абонента при звонке на 112

В Татарстане запустилась в тестовом режиме технология автоматического определения местонахождения человека, совершившего звонок по номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
Пока передачу информации о месте нахождения абонента по координатам в республике осуществляют два оператора – Дом.ру и «МТС». Операторы республиканского центра обработки вызовов-112, принимая вызов о помощи, теперь могут сразу определять геолокацию человека, находящегося в зоне происшествия, сообщает п ресс-служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Все остальные операторы связи, действующие на территории Республики Татарстан, в настоящее время прорабатывают техническую возможность передачи данных в систему.
Ранее место ЧП определялось операторами только со слов звонившего. Обозначить точное место происшествия вне населенного пункта было затруднительно. Знание координат местонахождения человека, звонящего на номер 112, позволит спасателям быстрее прийти на помощь.
Технически это реализовано путем передачи данных от операторов связи о фактическом местонахождении абонентов в единую информационную систему «ГЛОНАСС +112», пишет "Казанский репортер".
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