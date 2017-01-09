В Татарстане под лед провалился снегоход

Накануне, 8 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге, вблизи поселка Отары под лед провалился снегоход, пишет Татцентр.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, водитель и пассажир выбрались самостоятельно, однако позже спасатели обнаружили еще двух людей, которые также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.

Отмечается, что ни один из пострадавших на момент происшествия в медицинской помощи не нуждался.