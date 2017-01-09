В Татарстане под лед провалился снегоход

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09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.

09 января в 15:37
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах

16-летняя девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.

09 января в 15:20
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа

Как показала практика, большинство предпринимателей уже получили необходимую  консультацию и проинформированы должным образом.

09 января в 15:01
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику

Купившись на уловку злоумышленников, женщина лишилась более 200 000 рублей.

09 января в 12:28
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

В настоящее время, все семеро участников группы находятся под стражей.

09 января в 12:13
Челнинцев просят зимой кормить уток
Челнинцев просят зимой кормить уток

Уже четыре года подряд стая птиц выбирает три озера в районе городской набережной. По словам экологов, холодов утки не боятся, а вот от голода могут умереть.

09 января в 12:07
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции

Сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения. Если это будет доказано, то потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или ресурсоснабжающая компания.
09 января в 11:51
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

Минобрнауки РТ напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах — при температуре воздуха -25 градусов, у классов с 5-го по 9-й — при -27.

09 января в 10:56
В Татарстане под лед провалился снегоход
В Татарстане под лед провалился снегоход

Два человека также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.

09 января в 10:19
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков

Несмотря на недовольство и жалобы жителей, чиновники сегодня отчитались, что все обслуживающие службы автограда работали в круглосуточном режиме.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
09 января 2017г. 21:47

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в 10:56
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане под лед провалился снегоход

В Татарстане под лед провалился снегоход

Накануне, 8 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге, вблизи поселка Отары под лед провалился снегоход, пишет Татцентр.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, водитель и пассажир выбрались самостоятельно, однако позже спасатели обнаружили еще двух людей, которые также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.

Отмечается, что ни один из пострадавших на момент происшествия в медицинской помощи не нуждался.

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